Azione Perugia | Eurochocolate è un patrimonio della città Va tutelato e valorizzato
Azione Provincia di Perugia esprime pieno sostegno alla manifestazione Eurochocolate, evento che da oltre trent’anni rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della città capoluogo e uno dei motori principali dell’attrattività turistica del territorio.Eurochocolate non è solo una festa del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Eurochocolate, l'edizione 2026 sarà a tema 'Fate Dolci'. Guarducci: "L'obiettivo è quello di invitare il pubblico a essere protagonista attivo della kermesse" - Fate dolci, è questo il claim scelto per la 32esima edizione di Eurochocolate, che andrà in scena nel centro storico di Perugia dal 13 al 22 novembre 2026. Da corrieredellumbria.it
Eurochocolate 2026: “Fate Dolci”. Le date - Sono stati 1000, tra i visitatori del primo sabato di Eurochocolate (15 novembre), a essere omaggiati con un lollipop a forma di stella da parte di un bellissima fata che soltanto oggi ha svelato la s ... Da perugiatoday.it
Eurochocolate, il bilancio. Guarducci al Comune: "Nessuna solidarietà" - Il patron: "Non c’è stata difesa pubblica contro gli insulti alla mia famiglia". Come scrive lanazione.it