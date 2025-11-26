Azienda sanitaria provinciale occhio agli sms truffa con false prenotazioni del Cup

Cataniatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Messaggi truffa sono stati segnalati agli uffici dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) nelle ultime ore, da parte di cittadini che hanno riferito di aver ricevuto Sms e comunicazioni tramite app di messaggistica da numeri che si presentano falsamente come il Centro unico prenotazioni (Cup). 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

