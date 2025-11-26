Avvistata per la prima volta la Materia Oscura? Una firma al centro della Via Lattea

Dday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Analizzando i dati del telescopio spaziale della NASA, ricercatori dell'Università di Tokyo avrebbero individuato un alone di raggi gamma attorno al centro della Via Lattea compatibile con le caratteristiche di una classe teorica di particelle che potrebbero costituire la misteriosa materia oscura. 🔗 Leggi su Dday.it

avvistata per la prima volta la materia oscura una firma al centro della via lattea

© Dday.it - Avvistata per la prima volta la Materia Oscura? Una firma al centro della Via Lattea

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Avvistata Prima Volta Materia