Avvistata per la prima volta la Materia Oscura? Una firma al centro della Via Lattea
Analizzando i dati del telescopio spaziale della NASA, ricercatori dell'Università di Tokyo avrebbero individuato un alone di raggi gamma attorno al centro della Via Lattea compatibile con le caratteristiche di una classe teorica di particelle che potrebbero costituire la misteriosa materia oscura. 🔗 Leggi su Dday.it
