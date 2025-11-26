AVS esprime due consiglieri regionali e si radica nel Sannio

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo AVS Sannio. I l voto alle elezioni regionali in Campania ha confermato la fiducia alla coalizione di centro sinistra guidata da Roberto Fico. Il Sannio ha eletto due consiglieri regionali, uno dell’area di centro e l’altro di centro-destra, ripristinando una tradizione moderata della nostra provincia. Alleanza Verdi e Sinistra ha partecipato per la prima volta alla competizione elettorale regionale, portando nel parlamentino 2 consiglieri. AVS ha fatto il suo esordio anche sulla scena politica locale, conquistando 2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

