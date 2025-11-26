Aviaria spunta un nuovo ceppo mai visto sull’uomo | il primo decesso fa tremare gli esperti

Le autorità sanitarie confermano il primo caso umano di H5N5: monitoraggio attivo sui contatti. Cresce l’allerta Un nuovo ceppo di influenza aviaria, mai prima d’ora identificato negli esseri umani, ha causato la morte di un anziano. Il virus responsabile dell’infezione è stato identificato come il sottotipo H5N5, un ceppo finora mai segnalato in pazienti umani. Nuovo caso di influenza aviaria – (lopinionista.it) Il ceppo H5N5 si distingue dall’H5N1, virus responsabile di un’ondata di circa 70 casi umani negli Stati Uniti tra il 2024 e il 2025, per alcune differenze a livello molecolare. In particolare, la differenza consiste in una proteina coinvolta nel rilascio del virus da cellule infette e nella sua diffusione alle cellule circostanti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

