Aviaria spunta un nuovo ceppo mai visto sull’uomo | il primo decesso fa tremare gli esperti
Le autorità sanitarie confermano il primo caso umano di H5N5: monitoraggio attivo sui contatti. Cresce l’allerta Un nuovo ceppo di influenza aviaria, mai prima d’ora identificato negli esseri umani, ha causato la morte di un anziano. Il virus responsabile dell’infezione è stato identificato come il sottotipo H5N5, un ceppo finora mai segnalato in pazienti umani. Nuovo caso di influenza aviaria – (lopinionista.it) Il ceppo H5N5 si distingue dall’H5N1, virus responsabile di un’ondata di circa 70 casi umani negli Stati Uniti tra il 2024 e il 2025, per alcune differenze a livello molecolare. In particolare, la differenza consiste in una proteina coinvolta nel rilascio del virus da cellule infette e nella sua diffusione alle cellule circostanti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un uomo è morto negli Stati Uniti per un ceppo di influenza aviaria H5N5 mai visto prima nell’uomo. Il rischio per la popolazione resta basso, assicurano le autorità sanitarie. Un virus mai riscontrato prima - facebook.com Vai su Facebook
Aviaria, nuovo misterioso ceppo mai registrato prima negli esseri umani: un morto - L'annuncio è del Dipartimento della Salute dello Stato di Washington, negli Usa: un anziano è morto a causa delle complicazioni derivanti da un'infezione originata da ... Si legge su msn.com
Influenza aviaria: registrato il primo caso umano del ceppo H5N5. Cosa significa - È successo negli Stati Uniti: si tratta di un anziano con patologie pregresse, infettato a seguito dei contatti coi suoi animali domestici. Secondo msn.com
Ceppo di influenza aviaria dagli Usa potrebbe arrivare in Europa: allerta dell’Efsa - Un nuovo rapporto dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) avverte che un ceppo di influenza aviaria trasmesso dagli animali alle persone negli Stati Uniti potrebbe diffondersi in ... Scrive it.euronews.com