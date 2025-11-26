Aviaria Europa in allerta | Casi in aumento In Italia il più colpito è il Nord-est

26 nov 2025

Registrati il quadruplo dei casi rispetto all’anno scorso negli uccelli. La malattia si è trasmessa all’uomo dagli animali 960 volte. Filippini: “. 🔗 Leggi su Repubblica.it

