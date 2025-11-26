Aveva la testa… Neonata nel water la scoperta agghiacciante | il fratello l’ha trovata così

La notizia che emerge da Ciriè scuote l’intera provincia torinese e riporta al centro dell’attenzione un dramma familiare consumato nel silenzio di un bagno domestico. Nelle scorse ore una donna di 38 anni è stata fermata e portata nel carcere di Torino, con un’accusa che lascia attoniti: tentato infanticidio. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio di una vicenda che appare, fin dalle prime battute, drammaticamente complessa. Tutto sarebbe accaduto nella mattinata di lunedì 24 novembre, quando la donna ha partorito da sola nel bagno dell’abitazione di famiglia. La prima ricostruzione indica che si sarebbe accovacciata sul water durante il travaglio improvviso, senza chiedere aiuto a nessuno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Aveva la testa…”. Neonata nel water, la scoperta agghiacciante: il fratello l’ha trovata così

Argomenti simili trattati di recente

OTTO COLTELLATE TRA TESTA E ADDOME La 35enne aveva già denunciato più volte - facebook.com Vai su Facebook

Neonata partorita nel water: è in condizioni disperate. Arrestata la madre 38enne, era sotto effetto del crak - È stata fermata con l'accusa di tentato infanticidio la donna di 38 anni che nella sera di lunedì 24 novembre ha partorito nel water del bagno nella sua casa ... Riporta ilmattino.it

Neonata trovata nel water dopo il parto nel Torinese, fermata la mamma - La donna ha dato alla luce la figlia nel gabinetto della sua abitazione a Ciriè il 24 novembre: la piccola sarebbe stata per 20 minuti con la testa nell'acqua. Come scrive tg24.sky.it

Neonata trovata dentro il water a Ciriè, aperta indagine: "Bimba grave, madre in un lago di sangue" - Neonata trovata con la testa nel wc in un’abitazione di Ciriè: è grave. Riporta tag24.it