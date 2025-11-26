Il tempo passa in un lampo e ce ne accorgiamo soprattutto quando a crescere sono i figli di artisti che abbiamo seguito per tutta la vita. È il caso di Penelope, la figlia di Gianna Nannini, che oggi spegne 15 candeline. Una nuova tappa che la rocker ha voluto ricordare con un gesto tenerissimo, condividendo sui social una fotografia dal sapore nostalgico: lei e la sua bambina sul palco, strette in un abbraccio pieno di luce, scattato quando Penelope era ancora piccola. Un’immagine potente, che parla di un amore solido e di una vita familiare cucita attorno alla musica. Penelope, la figlia di Gianna Nannini compie 15 anni!. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Avete visto quanto è cresciuta la figlia di Gianna Nannini? Oggi ha 15 anni ed è splendida!