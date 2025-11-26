Aversa dopo il voto regionale si riaprono i giochi nella maggioranza Matacena

Elezioni regionali archiviate, ma ora ad Aversa si apre la partita dei nuovi equilibri interni alla maggioranza Matacena. Nella città normanna i due assessori, Orlando De Cristofaro (quest’ultimo dimissionario) e Olga Diana, candidati al consiglio regionale, rispettivamente con Forza Italia e Avanti Campania, non ce l’hanno fatta. A dominare il voto aversano è però il . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, dopo il voto regionale si riaprono i giochi nella maggioranza Matacena

