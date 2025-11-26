Aversa celebra i 300 anni del Seminario Vescovile con un convegno storico-culturale
In occasione del tricentenario dall’inaugurazione della nuova sede del Seminario Vescovile, voluta dal Cardinale Innico Caracciolo, venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 17:30, si terrà nella Pinacoteca del Seminario un importante convegno storico-culturale dal titolo:"Il Seminario Vescovile di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
SantEgidioAversa *Liturgia eucaristica* *sabato 22 novembre *ore 18.30* Monastero Santa Maria Assunta g.co/kgs/W273iK Aversa.*Appuntamento ore 18.00* preparazione e prove canti celebra Del Prete Iorio Giorgio Vai su X
Aversa torna ad avere un rappresentante in Regione: Marco Villano entra in Consiglio regionale come primo nella lista del Partito Democratico per la circoscrizione Caserta. L’aversano ha ottenuto 12.509 preferenze, superando la capolista Camilla Sgambato - facebook.com Vai su Facebook
Aversa, tre secoli di Seminario: un convegno tra storia, arte e memoria - Tre secoli di storia, formazione e fede si danno appuntamento ad Aversa. Lo riporta pupia.tv
Aversa, al via Convegno Storico Culturale sul Seminario Vescovile - L'evento promosso dalla Diocesi di Aversa in collaborazione con l'Associazione "In Octabo" avrà come titolo: "Percorsi storici, artistici e culturali a 300 ... Da sciscianonotizie.it
Diocesi: Aversa, da domani celebrazioni e appuntamenti culturali per la festa di San Lorenzo all’abbazia benedettina normanna - Nel clima dell’Anno Santo, che cade quest’anno nel XVIII centenario della nascita di San Lorenzo, a partire da mercoledì 6 agosto la comunità ecclesiale di Aversa celebra la festa giubilare del ... Da agensir.it