Aversa celebra i 300 anni del Seminario Vescovile con un convegno storico-culturale

In occasione del tricentenario dall’inaugurazione della nuova sede del Seminario Vescovile, voluta dal Cardinale Innico Caracciolo, venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 17:30, si terrà nella Pinacoteca del Seminario un importante convegno storico-culturale dal titolo:"Il Seminario Vescovile di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

