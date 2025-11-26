Aversa 40 dosi di cocaina pronte allo smercio | arrestato pusher al rione San Lorenzo
Aversa. Un uomo originario della provincia di Caserta, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Aversa con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi durante un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Aversa, arrestato spacciatore sorpreso con dosi di cocaina nel rione San Lorenzo - La presenza abituale davanti ai palazzi popolari del rione San Lorenzo non è bastata a passare inosservata. pupia.tv scrive
AVERSA - Trovati con 40 dosi di cocaina nel piazzale delle palazzine popolari al Rione San Lorenzo, due arresti - 14:59:53 La Polizia di Stato di Caserta, in diversi interventi, ha tratto in arresto tre soggetti, già noti alle Forze dell’Ordine, originari della provincia di Caserta, per il reato di spaccio di sos ... Come scrive casertafocus.net
Aversa, spaccio di droga nel rione San Lorenzo: due arresti - Cocaina in dosi pronte alla vendita nel piazzale degli alloggi popolari del rione San Lorenzo di Aversa. Segnala pupia.tv