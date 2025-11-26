Avellino maxi truffa con l’ecobonus da 1,7 miliardi | 11 arresti

La Guardia di Finanza di Napoli e Avellino, al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Procura irpina (pm Luigi Iglio), ha scoperto un presunto sistema di generazione illegittima di crediti d’imposta per un valore complessivo di 1,7 miliardi di euro. I crediti sarebbero stati creati attraverso lavori di efficientamento energetico mai eseguiti o riferiti a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Avellino, maxi truffa con l’ecobonus da 1,7 miliardi: 11 arresti

