Avellino maxi-inchiesta sui bonus edilizi | 14 misure cautelari e crediti fittizi per oltre 1,6 miliardi

Questa mattina, 26 novembre 2025, la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e Gruppo di Avellino – ha dato esecuzione a un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino che dispone l’applicazione di 14 misure cautelari personali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

INCHIESTA DOLCE VITA, IN 26 A PROCESSO - Il gup ha confermato l'impianto accusatorio della procura irpina su appalti e sponsorizzazioni nel comune di Avellino. Rito immediato per Festa - facebook.com Vai su Facebook

"Dolce Vita", il Gup manda a processo 26 indagati. L'inchiesta sul Comune di Avellino #ANSA Vai su X

Maxi truffa sui bonus edilizi: blitz tra Avellino e Napoli, 14 persone nei guai - Un’inchiesta lunga e complessa, condotta dalla Procura della Repubblica di Avellino e dalla Guardia di Finanza, ha svelato un sistema Maxi truffa sui bonus edilizi: blitz tra Avell ... Scrive marigliano.net

Maxi truffa su bonus edilizi in Campania: crediti fantasma per 1,6 miliardi. 7 arresti - Una rete di società fantasma, immobili inesistenti e crediti fiscali costruiti su lavori mai eseguiti. Lo riporta pupia.tv

Maxi frode sui bonus edilizi da 1,7 miliardi: 11 arresti - Per questo motivo la Guardia di finanza di Napoli e Avellino ha dato e ... Scrive stylo24.it