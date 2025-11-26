Avellino maxi frode sull’ecobonus | scoperti crediti falsi per oltre 1,6 miliardi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un sistema costruito su lavori mai eseguiti. Un’operazione senza precedenti della Guardia di Finanza di Avellino ha smascherato una frode colossale sui bonus edilizi, con interventi di efficientamento energetico inventati di sana pianta, persino su immobili mai esistiti. Il meccanismo fraudolento ha permesso di dichiarare spese per 2,7 miliardi di euro e di generare crediti edilizi falsi per oltre 1,6 miliardi. L’inchiesta ha portato all’esecuzione di 14 misure cautelari con accuse che includono associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio e autor riciclaggio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Avellino, maxi frode sull’ecobonus: scoperti crediti falsi per oltre 1,6 miliardi

