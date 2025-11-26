Avellino a Pistoia per confermare la crescita

Al termine di una stagione irta di difficoltà, culminata con la retrocessione, l’Estra Pistoia è ripartita dalla Serie A2 ed oggi sarà avversaria dell’Unicusano Avellino Basket.Palla a due alle 20.30 al PalaLumosquare per il match della quattordicesima giornata.Arbitri: Valerio Salustri di Roma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

