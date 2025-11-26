Avatar | James Cameron rivela il piano per chiudere il franchise se Fuoco e Cenere non sarà un successo

Nerdpool.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della sua carriera, James Cameron ha dimostrato più volte che dubitare delle sue ambizioni al botteghino è un errore. Titanic, Avatar e Avatar: La Via dell’Acqua sono stati accolti inizialmente con scetticismo, complici i budget elevatissimi e la domanda ricorrente: il pubblico risponderà? La storia ha dato ragione al regista canadese. Tutti e tre i titoli hanno superato la soglia dei 2 miliardi di dollari, entrando nel ristretto club dei maggiori incassi di sempre. Per questo, in molti danno già per scontato che Avatar: Fuoco e Cenere, previsto come terzo capitolo principale della saga, spianerà automaticamente la strada ad Avatar 4. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

avatar james cameron rivela il piano per chiudere il franchise se fuoco e cenere non sar224 un successo

© Nerdpool.it - Avatar: James Cameron rivela il piano per chiudere il franchise se Fuoco e Cenere non sarà un successo

Scopri altri approfondimenti

Avatar: Fire & Ash, James Cameron rivela come ha reagito sua moglie alla prima proiezione del film - James Cameron si fida del giudizio di sua moglie e ha rivelato qual è stata la sua forte reazione alla prima visione di Avatar 3: Fire and Ash. Come scrive comingsoon.it

avatar james cameron rivelaAvatar: Fuoco e Cenere, James Cameron disposto ad abbandonare il franchise se il terzo film fallirà - Nel bene e nel male, il regista James Cameron ha deciso di dedicare il resto della sua carriera alla saga di Avatar. cinefilos.it scrive

avatar james cameron rivelaJames Cameron ci riporta su Pandora! L’intervista col regista di Avatar è su Best Movie di dicembre - Cosa trovate su Best Movie di dicembre 2025: dall'intervista a James Cameron per Avatar ai suggerimenti per Natale, tutte le novità del mese ... Si legge su bestmovie.it

Cerca Video su questo argomento: Avatar James Cameron Rivela