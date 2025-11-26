Avatar | Fuoco e Cenere | Svelate le previsioni di incasso USA

Avatar: Fuoco e Cenere è sempre più vicino al suo esordio al cinema, ed ovviamente la curiosità degli analisti riguarda il suo incasso all’esordio. Poche ore fa, infatti, Deadline ha riferito che le previsioni d’incasso USA di Avatar 3 sono di circa 110 milioni di dollari, ovvero in una forbice tra i 100 ed i 130 milioni di dollari. “ È alla base dei primi numeri di prima scelta di Avatar: La via dell’acqua, che ha debuttato con 134,1 milioni di dollari, e questo è più che soddisfacente “, osserva l’articolo. “ Nota: a differenza della maggior parte dei film dei Marvel Studios, i film Avatar sono visionabili su appuntamento. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Avatar: Fuoco e Cenere | Svelate le previsioni di incasso USA

