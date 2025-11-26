Avatar 4 e 5 esisteranno sul serio? James Cameron | Mi si aprono delle scelte nella mia vita

Ospite del podcast The Town, James Cameron medita sul futuro degli Avatar dopo l'uscita a Natale di Avatar: Fuoco e cenere. Il quarto e quinto capitolo esisteranno sul serio? E se sì, ci sarà ancora lui al timone? Esprime anche un'opinione tranciante all'idea che Netflix possa comprare la Warner Bros: ne va del cinema. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Avatar 4 e 5 esisteranno sul serio? James Cameron: "Mi si aprono delle scelte nella mia vita"

Argomenti simili trattati di recente

[BLOOMBURROW IN CORSO #4] Finalmente, dopo la conclusione della stagione di Avatar (in tutti i sensi), sono tornato a dedicarmi alla traduzione delle Magic Story di Bloomburrow per le future Letture dal Multiverso! Ieri ho iniziato a tradurre il 5° e ultimo ca - facebook.com Vai su Facebook

"Avatar" 4 e 5 si faranno? L'enorme piano di James Cameron dipende da "Fire and Ash" - Tutto dipende dal successo al botteghino di "Avatar: Fire and Ash": cosa sappiamo sul destino della saga ... Si legge su tag24.it

Il destino di Avatar 4 e 5 sarà deciso a breve - Il destino di Avatar 4 e Avatar 5 sarà deciso a breve: ecco cosa sappiamo sui piani futuri di James Cameron e della saga. cinefilos.it scrive

Avatar 4 e 5, James Cameron: "Se non li dirigo io, non lo farà nessun altro" - Sentite che cosa ha detto James Cameron sul futuro della saga di Avatar dopo l'attesissimo Avatar: Fuoco e Cenere. Segnala cinema.everyeye.it