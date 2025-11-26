Avanza il progetto Costa Sud a Torre Quetta | piantati i primi 200 nuovi pini d' Aleppo

Un nuovo passo in avanti nel grande progetto di Costa Sud a Bari, ovvero la realizzazione di una serie di parchi costieri dedicati allo svago, al tempo libero e allo sport sul litorale tra la spiaggia di Pane e Pomodoro e San Giorgio: gli operai, in questi giorni, hanno avviato la piantumazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondisci con queste news

Il Sindaco di Modica su Eurochocolate: "Dialogo ricostruito e progetto avanzato per la Città del Cioccolato" - facebook.com Vai su Facebook

A Gaza, una bambina avanza nell’acqua gelida, i vestiti fradici e il corpo che trema, ma il cuore ancora ostinato nel voler restare umano. Cammina verso una tenda che non è più la sua casa, perché nulla, attorno a lei, è più ciò che era. Le macerie la seguono Vai su X

Avanza il progetto Costa Sud a Torre Quetta: piantati i primi 200 nuovi pini d'Aleppo - Un nuovo passo in avanti nel grande progetto di Costa Sud a Bari, ovvero la realizzazione di una serie di parchi costieri dedicati allo svago, al tempo libero e allo sport sul litorale tra la spiaggia ... Segnala baritoday.it

Costa Sud, al via la piantumazione degli alberi: “Sarà uno dei parchi marini più grandi d’Europa” - I pini, che hanno tra gli 8 e i 10 anni di vita, garantiranno ampie aree ombreggiate e costituiranno la spina verde del parco lineare, definendo un percorso armonioso tra vegetazione e litoranea lungo ... Come scrive giornaledipuglia.com

Il cantiere di Costa Sud a Torre Quetta: sì a nuova dorsale elettrica - La Giunta comunale ha quindi individuato le risorse per l'opera, stimandole in 400mila euro, coperte con avanzo di amministrazione del 2024. Da baritoday.it