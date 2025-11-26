Avanti Un Altro Christian Monaco | Curiosità E Vita Privata!

Dalla scrittura dei quiz al cuore del piccolo schermo: scopri tutto sull’enigmatico autore Christian Monaco, tra successi, misteri e passioni nascoste. Lo vediamo spesso in prima fila nello studio Elios di Roma, tra il pubblico di “Avanti un altro”, ma Christian Monaco non è lì per caso. Dietro quel volto tranquillo si cela una delle menti più brillanti del panorama televisivo italiano. È lui, infatti, uno dei tre giudici del quiz show targato Canale 5, un ruolo che lo ha reso ormai un volto familiare per milioni di telespettatori. Ma la sua carriera, decisamente ricca e articolata, è molto più di questo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

