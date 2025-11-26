Automobilismo lo Slalom Città di Monte Sant’Angelo entra nel Campionato Italiano Assoluto 2026
La Gargano Racing Team annuncia con orgoglio un traguardo storico per tutto il territorio: lo Slalom Città di Monte Sant’Angelo è stato ufficialmente inserito nel Campionato Italiano Assoluto Slalom (Cias) 2026, la massima serie nazionale dedicata alla disciplina.Si tratta di un riconoscimento di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondisci con queste news
È online!!! L'elenco iscritti della 20^ edizione dello Slalom Città di Santopadre (FR) è disponibile sul nostro Albo di Gara virtuale www.motorsport2c.it Restate sintonizzati, il weekend a #santopadre dedicato ai motori sta arrivando!!! Associazione S - facebook.com Vai su Facebook