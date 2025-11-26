Automobilismo lo Slalom Città di Monte Sant’Angelo entra nel Campionato Italiano Assoluto 2026

Foggiatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Gargano Racing Team annuncia con orgoglio un traguardo storico per tutto il territorio: lo Slalom Città di Monte SantAngelo è stato ufficialmente inserito nel Campionato Italiano Assoluto Slalom (Cias) 2026, la massima serie nazionale dedicata alla disciplina.Si tratta di un riconoscimento di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Automobilismo Slalom Citt224 Monte