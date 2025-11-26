Automazione nella verniciatura | come le aziende italiane stanno evolvendo per restare competitive

Negli ultimi anni la produzione italiana ha iniziato a muoversi dentro un contesto più rapido e più complesso. Aumentano i costi, i clienti chiedono standard qualitativi costanti e la concorrenza internazionale è sempre più aggressiva. In questo quadro, la verniciatura – da molti considerata un passaggio “di routine” – sta diventando un punto decisivo per mantenere la competitività. Oggi non si parla più soltanto di “buoni risultati”, ma di stabilità, controllo e capacità di ridurre sprechi e tempi morti. Da qui nasce il percorso verso l’automazione: un cambiamento che non riguarda più solo le grandi industrie ma coinvolge anche tante PMI italiane. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

