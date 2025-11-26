Auto Ue valuta revisione sullo stop ai motori endotermici dal 2035

Ildenaro.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 nov. (askanews) – La Commissione europea potrebbe rivedere il divieto sui motori a combustione previsto dal 2035. Lo ha affermato il suo vice-presidente, Stéphane Séjourné, nel corso di una conferenza stampa a Stoccarda, assieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz e al governatore del Baden Wuerttemberg, Winfried Kretschmann. Lo riferisce Afp. “Vogliamo sostenere la direzione intrapresa, ma adattarla offrendo flessibilità. Abbiamo discusso con produttori, fornitori e parti sociali di una serie di flessibilità che sono probabilmente necessarie nel periodo attuale, dato il contesto internazionale – ha affermato Séjourné, vice-presidente esecutivo per la prosperità e la strategia industriale della Commissione europea -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

auto ue valuta revisioneAuto, Ue valuta revisione sullo stop ai motori endotermici dal 2035 - (askanews) – La Commissione europea potrebbe rivedere il divieto sui motori a combustione previsto dal 2035. Come scrive msn.com

auto ue valuta revisioneFornitori componenti auto Ue: 'Garantire neutralità tecnologica' - La neutralità tecnologica dovrà essere al centro dell’attesa revisione del regolamento sulle emissioni CO2 delle nuove auto che dal 2035 imporrà lo stop ai motori termici. Segnala ansa.it

auto ue valuta revisioneUe, 'revisione CO2 auto guidata dalla neutralità tecnologica' - "Il percorso" di decarbonizzazione dell'automotive "è chiaramente definito dal regolamento sulle emissioni CO2 di nuove auto e furgoni. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Ue Valuta Revisione