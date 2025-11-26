Auto in piazza scintille La maggioranza lascia l’aula | decisione rinviata
Le auto in piazza non sono entrate, almeno per il momento, ma i consiglieri di maggioranza, mentre uscivano dall’aula, sì. Dopo 5 ore di consiglio comunale, a un passo dal traguardo, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Fabrizio Ragni, ha preso la parola e detto: "Mi dispiace fare questa comunicazione. È intenzione della maggioranza fare venir meno il numero legale: noi usciremo adesso dall’aula. Questo per senso di responsabilità: avevo chiesto di trattare oggi la nostra mozione e avete detto che non vi stava bene. Ho chiesto di rinviare la vostra mozione per discuterle tutte e due insieme, quindi, a fronte della vostra sordità noi usciamo dall’aula". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
