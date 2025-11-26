Auto in coda dietro la sbarra clacson e tensione nel parcheggio del Cervello | interviene la polizia

Auto bloccate in coda che impallano pure le ambulanze in uscita, ticket scaduti prima ancora di arrivare alla sbarra e tensioni. Caos ieri pomeriggio nel parcheggio del Cervello dove la polizia, su richiesta di alcuni utenti dell’ospedale, è intervenuta in via Trabucco constatando la presenza di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

