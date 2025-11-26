Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente mortale lungo via Santa Maria, nella frazione di San Giorgio–Arnaccio a Cascina (Pisa): un’auto con a bordo una coppia di coniugi è finita in un fosso pieno d’acqua, la donna ha perso la vita. Si tratta della 78enne M aria Albanese che è deceduta malgrado il tempestivo intervento del personale dei vigili del fuoco che, con appositi dispositivi di protezione individuale, è entrato in acqua per effettuare il recupero nella speranza che fosse ancora in vita, mentre il marito Corrado è stato affidato alle cure dei sanitari in condizioni gravi. Il fatto nel pomeriggio di martedì 25 novembre alla centrale operativa è arrivata la segnalazione di un veicolo ribaltato con due persone intrappolate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Auto finisce in un fosso e 78enne muore affogata: la vittima è irpina