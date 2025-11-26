Auto danneggiata da un ramo caduto | causa persa il Comune di Jesi deve pagare Risarcimento da 6mila euro per un veicolo poi rivenduto a 150
JESI - Auto danneggiata dalla caduta di un ramo, il Comune condannato dal giudice di pace a risarcire oltre 5mila euro, tra danni e spese legali, per la vettura, nel frattempo venduta per 150. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
