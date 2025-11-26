Aumenta l’imposta di soggiorno | Entrate preziose per il territorio

Aumenta l’imposta di soggiorno: dal primo gennaio 2026 verrà rimodulata aumentando di un euro a persona per ospiti di strutture ricettive di tutte le categorie presenti nel territorio cittadino. Lo ha stabilito la Giunta municipale, con l’obiettivo di garantire maggiori servizi pubblici e accogliere al meglio flussi turistici straordinari, legati all’ottavo centenario della morte di San Francesco in programma il prossimo anno. "Porterà in città migliaia di persone da tutto il mondo - viene evidenziato da palazzo dei Priori -, comportando un incremento delle spese a carico del Comune collegate al necessario aumento di servizi, a manutenzioni, interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale, attività culturali e sociali, iniziative legate alla gestione dell’accoglienza, al mantenimento del decoro urbano, della sicurezza e della vivibilità della città stessa". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aumenta l’imposta di soggiorno: "Entrate preziose per il territorio"

