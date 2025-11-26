Nell’estate del 2024 il ciclo di Pierre Emerick Aubameyang nel calcio ad alti livelli sembrava finito. Aveva concluso tutti i passi di rito per finire la carriera: attaccante mercenario di grandi squadre per pochi mesi (Barcellona, Chelsea), passaggio in un club più piccolo ma di culto (OM) e infine l’Arabia Saudita. Come lavarsi i denti, chiudere le tapparelle, infilarsi il pigiama prima di andare a dormire. In quell’estate Aubameyang si era trasferito all’Al Qadisya, rampante club saudita con tanti soldi e pochi argomenti per convincere i giocatori a trasferirsi. I soldi, in quel caso, erano bastati. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Aubameyang è ancora uno dei migliori a 36 anni