Attitudini | Nessuna conferenza con Aldo Giovanni e Giacomo e la regista Sophie Chiarello | il trio non si è mai separato

26 nov 2025

La conferenza stampa di Attitudini: Nessuna, il documentario di Sophie Chiarello sui 34 anni di carriera, successi, vita e amicizia di Aldo, Giovanni e Giacomo: <>. A tre anni dall’exploit de Il grande giorno, film che è valso al trio il primo storico David di Donatello, Aldo, Giovanni e Giacomo tornano con Attitudini: Nessuna, un documentario che ripercorre i primi 34 anni di carriera tra ricordi, successi, fallimenti e soprattutto risate. Alla regia un altro premio David, l’italofrancese Sophie Chiarello già fautrice del bellissimo docufilm Il cerchio e già assistente alla regia in diversi film del trio milanese. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

