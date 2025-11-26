Attitudini | Nessuna conferenza con Aldo Giovanni e Giacomo e la regista Sophie Chiarello | il trio non si è mai separato

La conferenza stampa di Attitudini: Nessuna, il documentario di Sophie Chiarello sui 34 anni di carriera, successi, vita e amicizia di Aldo, Giovanni e Giacomo: < >. A tre anni dall’exploit de Il grande giorno, film che è valso al trio il primo storico David di Donatello, Aldo, Giovanni e Giacomo tornano con Attitudini: Nessuna, un documentario che ripercorre i primi 34 anni di carriera tra ricordi, successi, fallimenti e soprattutto risate. Alla regia un altro premio David, l’italofrancese Sophie Chiarello già fautrice del bellissimo docufilm Il cerchio e già assistente alla regia in diversi film del trio milanese. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

