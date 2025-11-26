Attentato a Viale Kennedy danneggiata l’auto speciale della signora Gina che si sposta in sedia a rotelle | l’appello per fornirle aiuto

Tra i residenti colpiti dalla deflagrazione in viale Kennedy 203, a Latina, c'è una donna che oggi rappresenta con forza il costo umano di quanto sta accadendo in città. Vive da sola, si muove su sedia a rotelle e ha sempre difeso con determinazione la propria autonomia. L'esplosione ha gravemente danneggiato la sua auto attrezzata con elevatore, un mezzo essenziale e costruito su misura grazie a grandi sacrifici economici. Un veicolo perduto, un'autonomia spezzata. Per lei quell'auto non era un semplice mezzo di trasporto, ma l'unico strumento che le permetteva di condurre una vita indipendente: uscire, praticare sport, svolgere le attività quotidiane, mantenere vive le relazioni sociali.

