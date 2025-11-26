Attacco Inter i numeri dei nerazzurri che scenderanno in campo questa sera contro l’Atletico Madrid
di Dario Bartolucci Attacco Inter, i nerazzurri pronti alla sfida contro l’Atletico Madrid: le scelte di Chivu per il reparto offensivo della sfida di Champions. L’Inter si presenta alla sfida contro l’Atletico Madrid con un reparto offensivo ricco di opzioni e potenziale. Lautaro Martínez, capitano e punto di riferimento in attacco, è il grande leader della squadra. Con 8 gol stagionali tra tutte le competizioni (di cui 4 in campionato ), Lautaro si conferma il trascinatore dei nerazzurri, capace di segnare e di essere decisivo in qualsiasi momento. Al suo fianco, il giovane Ange-Yoan Bonny sta guadagnando sempre più spazio e fiducia. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Numeri e curiosità di Atletico Madrid-Inter ? CLICCA QUI PER VINCERE 2 BIGLIETTI PER INTER-COMO: https://t.me/sognoneroazzurro Manca poco al 30 novembre (chiusura del contest), affrettati! - facebook.com Vai su Facebook
Marinozzi: "L'Inter ha subito 3 gol in più rispetto alle opportunità concesse. Sommer ha un po' di responsibilità su questo inizio di stagione dell'Inter, lo dimostrano i numeri. Il gol con l'Udinese, la partita con la Juventus, c'è stato un periodo in cui ogni tiro in port Vai su X
Nel derby l’Inter attacca, il Milan vince. Ma in testa c’è la Roma di Gasperini - “Evitiamo gli sfottò” aveva avvertito Chivu, presagendo che su questo 182esimo derby tirava una brutta aria per l’Inter. Da ilsole24ore.com
Inter Milan, Allegri attento al miglior attacco: quattro gli osservati speciali - Pericolo principale: l’attacco dei nerazzurri L’attesa per il Derby della Madonnina di domenica sera è alle stelle, una sf ... Lo riporta milannews24.com
Inter-Milan 0-1: Pulisic e Maignan regalano il derby ai rossoneri - I nerazzurri colpiscono un palo e una traversa, Maignan para un rigore a Calhanoglu ... Scrive calciomagazine.net