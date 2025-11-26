Attacco Inter i numeri dei nerazzurri che scenderanno in campo questa sera contro l’Atletico Madrid

Internews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Dario Bartolucci Attacco Inter, i nerazzurri pronti alla sfida contro l’Atletico Madrid: le scelte di Chivu per il reparto offensivo della sfida di Champions. L’Inter si presenta alla sfida contro l’Atletico Madrid con un reparto offensivo ricco di opzioni e potenziale. Lautaro Martínez, capitano e punto di riferimento in attacco, è il grande leader della squadra. Con 8 gol stagionali tra tutte le competizioni (di cui 4 in campionato ), Lautaro si conferma il trascinatore dei nerazzurri, capace di segnare e di essere decisivo in qualsiasi momento. Al suo fianco, il giovane Ange-Yoan Bonny sta guadagnando sempre più spazio e fiducia. 🔗 Leggi su Internews24.com

attacco inter i numeri dei nerazzurri che scenderanno in campo questa sera contro l8217atletico madrid

© Internews24.com - Attacco Inter, i numeri dei nerazzurri che scenderanno in campo questa sera contro l’Atletico Madrid

Contenuti che potrebbero interessarti

attacco inter numeri nerazzurriNel derby l’Inter attacca, il Milan vince. Ma in testa c’è la Roma di Gasperini - “Evitiamo gli sfottò” aveva avvertito Chivu, presagendo che su questo 182esimo derby tirava una brutta aria per l’Inter. Da ilsole24ore.com

attacco inter numeri nerazzurriInter Milan, Allegri attento al miglior attacco: quattro gli osservati speciali - Pericolo principale: l’attacco dei nerazzurri L’attesa per il Derby della Madonnina di domenica sera è alle stelle, una sf ... Lo riporta milannews24.com

Inter-Milan 0-1: Pulisic e Maignan regalano il derby ai rossoneri - I nerazzurri colpiscono un palo e una traversa, Maignan para un rigore a Calhanoglu ... Scrive calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Attacco Inter Numeri Nerazzurri