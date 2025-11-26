Atreju FdI invita Schlein La segretaria dem | Vengo solo per confronto con Meloni Attesa per la risposta della premier

L'organizzazione della festa di Fratelli d'Italia affidata a Giovanni Donzelli. Trattative in corso con il Nazareno. L'anno scorso Elly aveva rifiutato di partecipare.

Atreju, FdI invita Schlein. La segretaria dem: «Vengo solo per confronto con Meloni». Attesa per la risposta della premier - L'organizzazione della festa di Fratelli d'Italia affidata a Giovanni Donzelli.

Elly ti presento Atreju. I meloniani ci riprovano: sondaggi per Schlein alla festa di FdI - La kermesse si terrà quest'anno dal 6 al 14 dicembre a Castel Sant'Angelo, la stessa location che ospitò Atreju nel 2023.

Schlein risponde a Meloni: "Non vado su un palco con nostalgici del franchismo e del fascismo" - Se, al contrario, confermasse il gran rifiuto, gli altri potrebbero rinfacciarle l'allarme su «libertà e democrazia in pericolo con la destra al governo», perché, come già ironizzano i meloniani, ...