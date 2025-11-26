Atreju FdI invita Schlein E lei | Vengo solo per confronto con Meloni

Alla segretaria dem Elly Schlein è arrivato un invito per il palco di Atreju. Come riporta in esclusiva il Corriere, Fratelli d’Italia, come aveva già fatto nel 2023, ha proposto alla Schlein di partecipare alla festa di partito che si terrà a Roma, dal 6 al 14 dicembre, ai piedi di Castel Sant’Angelo. Da quanto si apprende, pare che questa volta la segretaria dem sia stata possibilista a patto che possa confrontarsi direttamente con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il che darebbe vita a un inedito faccia a faccia inedito fuori dal Parlamento. Guardando indietro, nel 2023 la Schlein aveva sfidato la premier però a presentarsi alla Camera perché "il confronto si fa in Parlamento”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

