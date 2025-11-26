Atletico Madrid-Inter Streaming Gratis | la Champions League in Live

L’attesa sta per finire e l’Inter si appresta a tornare in campo, dopo la sconfitta per 1-0 nel Derby della Madonnina. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via in campo internazionale, dando prova di avere tutto ciò che serve per staccare il pass diretto per gli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri vogliono quindi lasciarsi alle spalle la debacle patita in campionato. Il modo per riuscirci è mettere al tappeto l’Atletico Madrid, gara in programma oggi mercoledì 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Metropolitano. Una partita estremamente delicato, contro un cliente ostico da affrontare sul suo campo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Atletico Madrid-Inter Streaming Gratis: la Champions League in Live

