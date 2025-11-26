Atletico Madrid Inter | sorprende la posizione di Akanji! Ecco dove è stato schierato da Chivu nella sfida contro gli spagnoli
Inter News 24 Atletico Madrid Inter, nuova posizione per Akanji! Ecco l’intuizione di Chivu per la partita al Metropolitano contro Simeone. Nella sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, Cristian Chivu ha sorpreso tutti con una scelta tattica importante, posizionando Manuel Akanji come centrale al posto di Bisseck nella difesa a tre dell’Inter. Lo conferma anche Fernando siani dalla regia di Prime Video sul match europeo. Questo rappresenta una novità, considerando che Akanji è stato utilizzato in quella posizione per la prima volta, spostandosi dalla sua abituale posizione da terzino destro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
#AtletiInter #AtleticoMadridInter #Calcio #UCL Vai su X
Champions League: in campo Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta, orobici a caccia di punti contro i tedeschi Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Inter, ci siamo! La formazione per l’Atletico Madrid: che sorpresa in attacco - Inter sta per cominciare: ecco l'11 titolare scelto da Chivu per la trasferta di Champions League. Riporta spaziointer.it
Atletico-Inter, formazioni UFFICIALI: Chivu sorprende - Ribaltando le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Cristian Chivu ha ufficializzato le sue scelte in vista di Atletico Madrid- Secondo passioneinter.com
Atletico Madrid-Inter 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Mercoledì 26 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net