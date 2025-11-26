Atletico Madrid Inter Simeone studia le mosse per fermare Chivu | il punto sulla formazione

Inter News 24 Atletico Madrid Inter, le ultime in vista della quinta giornata del girone di Champions League che vedrà impegnati i nerazzurri. C’è grande attesa per Atletico Madrid-Inter di stasera. Ecco come riassume i temi principali il quotidiano AS a proposito della squadra di casa. Grandi notizie per Diego Simeone in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Dopo la pesante assenza di Marcos Llorente, squalificato dopo la sconfitta al Coliseum contro il Getafe, il tecnico dell’Atletico Madrid sembra pronto a recuperare due pedine fondamentali: il portiere Jan Oblak e l’attaccante Giuliano Simeone. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atletico Madrid Inter, Simeone studia le mosse per fermare Chivu: il punto sulla formazione

News recenti che potrebbero piacerti

Le parole di Chivu ai microfoni di Prime nel giorno di Atletico Madrid-Inter - facebook.com Vai su Facebook

Atletico Madrid-Inter, Sky, Prime Video o NOW? Dove vederla in streaming e in tv Vai su X

Atletico Madrid-Inter: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - Dopo la delusione nel derby con il Milan, l'Inter ha intenzione di riscattarsi subito, in Champions League. Si legge su msn.com

Atletico Madrid-Inter pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Inter con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto. Segnala calciomercato.com

Simeone oggi sfida l’Inter con l’Atletico, da avversario ma non per sempre: “Un giorno l’allenerò” - Simeone ha presentato la sfida di Champions che opporrà il suo Atletico Madrid ad un'Inter favorita: "I loro numeri parlano da soli, senza dimenticare ... Da fanpage.it