Atletico Madrid Inter probabili formazioni | pazzia Chivu giocherà titolare…
Atletico Madrid Inter probabili formazioni. L’Inter torna subito in campo per cancellare le scorie del derby perso contro il Milan. Nella quinta giornata di Champions League, i nerazzurri di Cristian Chivu affrontano la prima vera big: l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Una sfida che arriva nel momento più delicato del percorso europeo nerazzurro, mentre gli spagnoli cercano continuità dopo un cammino fatto di alti e bassi. I colchoneros si presentano al match con 6 punti conquistati in 4 partite, esattamente la metà del bottino dell’Inter, mentre Chivu vuole confermare quanto visto in Europa nelle prime uscite stagionali per sigillare la qualificazione e dare un segnale forte al continente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
