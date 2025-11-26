Atletico Madrid-Inter probabili formazioni | chance per Luis Henrique Zielinski a centrocampo
La quinta giornata della League Phase di Champions League sta regalando emozioni forti, ma adesso toccherà all’Inter giocarsi il posto tra le prime in classifica per poter affrontare al meglio le successive sfide contro avversari di grande livello con maggiore tranquillità. La squadra di Chivu affronterà l’Atletico Madrid a partire dalle ore 21:00 del 26 novembre nella cornice calorosa del Wanda Metropolitano. Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, l’Inter dovrà scendere in campo con maggiore concentrazione per poter battere gli uomini di Simeone. Chivu dovrà dunque prendere delle decisioni importanti su chi dovrà scendere in campo per portare tre punti fondamentali per la classifica. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Approfondisci con queste news
"La coppia Miranda-Godin? Impareggiabile. Sarò sincero: a quei tempi (all'Atletico Madrid, ndr) non c’era nessuno come noi. Neanche Ramos-Varane al Real o la BBC della Juve. Singolarmente magari sì, ma insieme eravamo fortissimi. Siamo stati i primi sol - facebook.com Vai su Facebook
#Chivu prima di Atletico Madrid-Inter: "Ci siamo sempre alzati dopo il derby. Su Sommer..." Vai su X
Atletico Madrid-Inter, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I nerazzurri di Cristian Chivu affrontano i Colchoneros di Diego Pablo Simeone nel quinto turno della fase campionato della coppa dalle grandi orecchie ... tuttosport.com scrive
Probabili formazioni Atletico Madrid - Inter - Rispetto al derby Chivu pensa a quattro novità: in campo Luis Henrique per Carlos Augusto, de Vrj per Acerbi, Zielinski per Sucic e Pio Esposito per Thuram. Da sport.sky.it
Probabili formazioni Atletico Madrid Inter/ Quote: Simeone vs Chivu (Champions League, 26 novembre 2025) - Probabili formazioni Atletico Madrid Inter, oggi 26 novembre 2025, quote e ultime notizie sulle scelte per Simeone e Chivu in Champions League. Da ilsussidiario.net