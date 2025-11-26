Atletico Madrid-Inter probabili formazioni | chance per Luis Henrique Zielinski a centrocampo

Forzainter.eu | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quinta giornata della League Phase di Champions League sta regalando emozioni forti, ma adesso toccherà all’Inter giocarsi il posto tra le prime in classifica per poter affrontare al meglio le successive sfide contro avversari di grande livello con maggiore tranquillità. La squadra di Chivu affronterà l’Atletico Madrid a partire dalle ore 21:00 del 26 novembre nella cornice calorosa del Wanda Metropolitano. Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, l’Inter dovrà scendere in campo con maggiore concentrazione per poter battere gli uomini di Simeone. Chivu dovrà dunque prendere delle decisioni importanti su chi dovrà scendere in campo per portare tre punti fondamentali per la classifica. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

atletico madrid inter probabili formazioni chance per luis henrique zielinski a centrocampo

© Forzainter.eu - Atletico Madrid-Inter, probabili formazioni: chance per Luis Henrique, Zielinski a centrocampo

Approfondisci con queste news

atletico madrid inter probabiliAtletico Madrid-Inter, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I nerazzurri di Cristian Chivu affrontano i Colchoneros di Diego Pablo Simeone nel quinto turno della fase campionato della coppa dalle grandi orecchie ... tuttosport.com scrive

atletico madrid inter probabiliProbabili formazioni Atletico Madrid - Inter - Rispetto al derby Chivu pensa a quattro novità: in campo Luis Henrique per Carlos Augusto, de Vrj per Acerbi, Zielinski per Sucic e Pio Esposito per Thuram. Da sport.sky.it

atletico madrid inter probabiliProbabili formazioni Atletico Madrid Inter/ Quote: Simeone vs Chivu (Champions League, 26 novembre 2025) - Probabili formazioni Atletico Madrid Inter, oggi 26 novembre 2025, quote e ultime notizie sulle scelte per Simeone e Chivu in Champions League. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Atletico Madrid Inter Probabili