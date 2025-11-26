Atletico Madrid Inter Primavera arriva il primo ko europeo per i nerazzurri | gli spagnoli si impongono per 4-1
Inter News 24 Atletico Madrid Inter Primavera, il risultato finale della sfida dei nerazzurri che sono usciti sconfitti in Youth League. Tutti i dettagli. L’ Inter Primavera ha subito la sua prima sconfitta in Youth League, perdendo 4-1 sul campo dell’ Atletico Madrid. Con questo risultato, i nerazzurri restano fermi a 8 punti in classifica, con ancora una partita da giocare per garantirsi il passaggio alla fase successiva della competizione. La partita è stata segnata da un grave episodio al 5? del primo tempo: il portiere Galliera, classe 2009 e al suo esordio con la Primavera, è stato espulso, costringendo l’Inter a giocare in inferiorità numerica per tutto il resto del match. 🔗 Leggi su Internews24.com
