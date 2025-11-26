Atletico Madrid -Inter Per i nerazzurri sfida cruciale

26 nov 2025

per entrare nelle top 8 della Champions League: i dettagli sul match di questa sera La serata di odierna si preannuncia emozionante al  Riyadh Air Metropolitano  di Madrid, dove l’Inter di di Cristian Chivu affronterà ‘ l’Atletico Madrid i n un  match fondamentale della  League Phase  di  Champions League. La squadra nerazzurra arriva a questa sfida dopo un periodo altalenante e cercherà di ottenere i tre punti in una delle trasferte più difficili del torneo, contro una squadra solida e ben organizzata come quella allenata da  Diego Simeone. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

