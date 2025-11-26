Atletico Madrid-Inter | pareggio di Zielinski tensione in campo Dentro Thuram e Sucic | Live 1-1

Xml2.corriere.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Champions League, la squadra di Chivu, a punteggio pieno, a caccia di un risultato utile contro la formazione di Simeone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

atletico madrid inter pareggio di zielinski tensione in campo dentro thuram e sucic 160live 1 1

© Xml2.corriere.it - Atletico Madrid-Inter: pareggio di Zielinski, tensione in campo. Dentro Thuram e Sucic | Live 1-1

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

atletico madrid inter pareggioAtletico Madrid-Inter, diretta Champions League: pareggia Zielinski, risultato in tempo reale - I nerazzurri di Chivu fanno visita ai colchoneros nel quinto turno della fase campionato. Si legge su tuttosport.com

atletico madrid inter pareggioAtletico Madrid-Inter LIVE 1-1, risultato in diretta della partita di Champions League: pareggio di Zielinski - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it

atletico madrid inter pareggioAtletico-Inter 1-1 | Traversa di Barella, ma poi Zielinski buca Musso! | OneFootball - Pronti e via e i nerazzurri sfiorano il vantaggio con la punizione dell'esterno, che dopo 2' impegna Musso. Scrive onefootball.com

Cerca Video su questo argomento: Atletico Madrid Inter Pareggio