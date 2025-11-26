Atletico Madrid-Inter | pareggio di Zielinski tensione in campo Dentro Thuram e Sucic | Live 1-1
Champions League, la squadra di Chivu, a punteggio pieno, a caccia di un risultato utile contro la formazione di Simeone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#AtleticoMadrid 1-1 #Inter : Piotr Zielinski! #AtletiInter #AtleticoMadridInter #Calcio #UCL Vai su X
Champions League: dopo i primi 45' Atletico Madrid-Inter 1-0 e Eintracht-Atalanta 0-0, orobici a caccia di punti contro i tedeschi Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-unico-quinta- - facebook.com Vai su Facebook
Atletico Madrid-Inter, diretta Champions League: pareggia Zielinski, risultato in tempo reale - I nerazzurri di Chivu fanno visita ai colchoneros nel quinto turno della fase campionato. Si legge su tuttosport.com
Atletico Madrid-Inter LIVE 1-1, risultato in diretta della partita di Champions League: pareggio di Zielinski - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it
Atletico-Inter 1-1 | Traversa di Barella, ma poi Zielinski buca Musso! | OneFootball - Pronti e via e i nerazzurri sfiorano il vantaggio con la punizione dell'esterno, che dopo 2' impegna Musso. Scrive onefootball.com