Torna in campo l’Inter di Chivu nella Champions League 20252026, oggi 26 novembre, a Madrid sul campo dell’ Atletico. I nerazzurri, reduci dal ko nel derby della Madonnina contro il Milan, puntano a riprendersi subito e cercano una vittoria che, in particolare in trasferta, sarebbe importantissima in ottica classifica. L’Inter è infatti in vetta al girone unico a quota 12, a pari punti con Bayern Monaco e Arsenal, che proprio oggi hanno lo scontro diretto in Inghilterra. Tutte e tre le squadre hanno 4 vittorie su quattro partite, e sono le uniche a punteggio pieno. Anche gli spagnoli però non possono permettersi passi falsi: attualmente sono ventesimi in classifica, a quota 6, a pari punti con la Juventus ma con una partita in meno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atletico Madrid-Inter oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming