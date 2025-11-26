Atletico Madrid-Inter oggi in Champions League | orario probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
Torna in campo l’Inter di Chivu nella Champions League 20252026, oggi 26 novembre, a Madrid sul campo dell’ Atletico. I nerazzurri, reduci dal ko nel derby della Madonnina contro il Milan, puntano a riprendersi subito e cercano una vittoria che, in particolare in trasferta, sarebbe importantissima in ottica classifica. L’Inter è infatti in vetta al girone unico a quota 12, a pari punti con Bayern Monaco e Arsenal, che proprio oggi hanno lo scontro diretto in Inghilterra. Tutte e tre le squadre hanno 4 vittorie su quattro partite, e sono le uniche a punteggio pieno. Anche gli spagnoli però non possono permettersi passi falsi: attualmente sono ventesimi in classifica, a quota 6, a pari punti con la Juventus ma con una partita in meno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Le novità in casa Atletico Madrid Cresce l'attesa per la sfida di domani sera? - facebook.com Vai su Facebook
#Chivu prima di Atletico Madrid-Inter: "Ci siamo sempre alzati dopo il derby. Su Sommer..." Vai su X
Atletico Madrid-Inter, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I nerazzurri di Cristian Chivu affrontano i Colchoneros di Diego Pablo Simeone nel quinto turno della fase campionato della coppa dalle grandi orecchie ... Da tuttosport.com
Atletico Madrid-Inter oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - Torna in campo l'Inter di Chivu nella Champions League 2025/2026, oggi 26 novembre, a Madrid sul campo dell'Atletico. Lo riporta lapresse.it
Atletico Madrid-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: Chivu ripunta sulla ThuLa, le formazioni - Si riparte con la Champions League e l'Inter è attesa da una trasferta delicatissima a Madrid contro l'Atletico di Simeone. Da fanpage.it