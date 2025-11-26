Atletico Madrid Inter nuovo esame da superare per i nerazzurri Obbligatorio vincere per uscire dal momento no
Inter News 24 Atletico Madrid Inter sarà la sfida per il riscatto dei nerazzurri: vincere è fondamentale questa sera se si vuole tornare sulla retta via. La partita di stasera al Metropolitano di Madrid rappresenta una vera e propria prova del nove per l’ Inter di Cristian Chivu. Dopo la cocente sconfitta nel derby contro il Milan, i nerazzurri sono chiamati a una reazione immediata. La squadra dovrà affrontare un’importante sfida in Champions League, dove, oltre a cercare la vittoria, sarà fondamentale recuperare autostima e fiducia. L’inizio di stagione è stato altalenante per l’Inter, ma stasera si alza decisamente il livello, con un avversario di peso come l’ Atletico Madrid, che metterà alla prova le ambizioni dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
"La coppia Miranda-Godin? Impareggiabile. Sarò sincero: a quei tempi (all'Atletico Madrid, ndr) non c’era nessuno come noi. Neanche Ramos-Varane al Real o la BBC della Juve. Singolarmente magari sì, ma insieme eravamo fortissimi. Siamo stati i primi sol - facebook.com Vai su Facebook
#Chivu prima di Atletico Madrid-Inter: "Ci siamo sempre alzati dopo il derby. Su Sommer..." Vai su X
Atletico Madrid-Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Mercoledì 26 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Si legge su calciomagazine.net
Atletico Madrid-Inter: Prime Video, Sky, Tv8 o Now? Dove vederla - Formazioni, orario, news - L'Inter archivia il derby perso contro il Milan e si concentra sulla Champions: grande sfida sul campo dell'Atletico Madrid ... Come scrive affaritaliani.it
Atletico Madrid-Inter, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I nerazzurri di Cristian Chivu affrontano i Colchoneros di Diego Pablo Simeone nel quinto turno della fase campionato della coppa dalle grandi orecchie ... Come scrive tuttosport.com