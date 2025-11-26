Atletico Madrid Inter nuovo esame da superare per i nerazzurri Obbligatorio vincere per uscire dal momento no

Inter News 24 Atletico Madrid Inter sarà la sfida per il riscatto dei nerazzurri: vincere è fondamentale questa sera se si vuole tornare sulla retta via. La partita di stasera al Metropolitano di Madrid rappresenta una vera e propria prova del nove per l’ Inter di Cristian Chivu. Dopo la cocente sconfitta nel derby contro il Milan, i nerazzurri sono chiamati a una reazione immediata. La squadra dovrà affrontare un’importante sfida in Champions League, dove, oltre a cercare la vittoria, sarà fondamentale recuperare autostima e fiducia. L’inizio di stagione è stato altalenante per l’Inter, ma stasera si alza decisamente il livello, con un avversario di peso come l’ Atletico Madrid, che metterà alla prova le ambizioni dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

