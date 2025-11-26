Atletico Madrid Inter LIVE | inizia la partita al Metropolitano!

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 21 allo Stadio Riyadh Air Metropolitano per Atletico Madrid Inter, sfida del 5° turno di Champions League: seguila live con noi. Tutto pronto allo Stadio Riyadh Air Metropolitano per Atletico Madrid Inter, sfida valevole per la 5^ giornata della League Phase della Champions League 202526. I nerazzurri di Chivu, a punteggio pieno finora nella massima competizione europea, proveranno a rifarsi dopo il derby perso contro il Milan. Contro di loro i Colchoneros di Simeone che al momento hanno ottenuto 6 punti dopo 4 giornate. Segui con noi la cronaca live testuale del match. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atletico Madrid Inter LIVE: inizia la partita al Metropolitano!

