Atletico Madrid-Inter LIVE | inizia il match

La Champions League entra sempre di più nella sua fase calda e per l’Inter è tempo di fare sul serio. Dopo aver raccolto 12 punti nelle prime 4 giornate, i nerazzurri vogliono mettere una seria ipoteca sul passaggio diretto del turno. Per farlo, però, diventa necessario battere l’Atletico Madrid, gara in programma oggi mercoledì 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Metropolitano. Un match estremamente delicato, contro una squadra sempre difficile da battere sul suo campo in ambito internazionale. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la cronaca testuale dei 90? minuti. Pochi secondi fa 26 Novembre 2025 21:08 9:08 pm. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Atletico Madrid-Inter LIVE: inizia il match

