Atletico Madrid-Inter il doppio ex Miranda contro Spalletti

Atletico Madrid-Inter sarà la sfida che accenderà il Metropolitano di Madrid questa sera. Joao Miranda, ex delle due squadre, rende l’atmosfera ancora più rovente con delle dichiarazioni che non le mandano a dire a Spalletti. Di seguito quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”. Atletico Madrid-Inter, Miranda: coppia impareggiabile con Godin. Così il brasiliano: “Nell’Inter per un periodo sono stato il miglior difensore del campionato “, e nell’ Atletico Madrid, insieme a Godin, formava una coppia “ impareggiabile. Sarò sincero: a quei tempi non c’era nessuno come noi. Neanche Ramos-Varane al Real Madrid o la BBC della Juve “. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Atletico Madrid-Inter, il doppio ex Miranda contro Spalletti

Leggi anche questi approfondimenti

"La coppia Miranda-Godin? Impareggiabile. Sarò sincero: a quei tempi (all'Atletico Madrid, ndr) non c’era nessuno come noi. Neanche Ramos-Varane al Real o la BBC della Juve. Singolarmente magari sì, ma insieme eravamo fortissimi. Siamo stati i primi sol - facebook.com Vai su Facebook

#Chivu prima di Atletico Madrid-Inter: "Ci siamo sempre alzati dopo il derby. Su Sommer..." Vai su X

Atletico Madrid-Inter, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I nerazzurri di Cristian Chivu affrontano i Colchoneros di Diego Pablo Simeone nel quinto turno della fase campionato della coppa dalle grandi orecchie ... Segnala tuttosport.com

Dove vedere Atletico Madrid-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di Champions League della squadra di Chivu: le possibili scelte dei due allenatori ... Si legge su corrieredellosport.it

Miranda durissimo: “Spalletti il peggiore avuto in Italia! Viveva col terrore che qualcuno…” - Joao Miranda, doppio ex di Atletico Madrid e Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ... Si legge su msn.com