Atletico Madrid Inter i convocati di Simeone | ko due grandi nomi
Inter News 24 Arriva la lista dei convocati del Cholo Simeone per Atletico Madrid Inter di questa sera. Due titolarissimi dei Colchoneros rimangono ai box. L’ Atletico Madrid ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Champions League contro l’ Inter, confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi. Il tecnico argentino Diego “Cholo” Simeone dovrà fare a meno di due pedine fondamentali nel suo scacchiere. Il portiere sloveno Jan Oblak è rimasto escluso dai convocati. Nonostante avesse partecipato alla rifinitura di ieri, il numero uno non è ancora considerato pronto per rientrare in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com
