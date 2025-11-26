Atletico Madrid-Inter | gol di Alvarez annullato poi dato con la Var ci prova Calhanoglu | Diretta 1-0

Champions League, la squadra di Chivu, a punteggio pieno, a caccia di un risultato utile contro la formazione di Simeone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

atletico madrid inter golAtletico-Inter, perché è stato assegnato il gol ad Alvarez? La decisione dell'arbitro dopo il richiamo del Var. Cosa è successo - Inter si è infiammata dopo appena 12 minuti con il primo episodio arbitrale che ha fatto discutere, facendo infuriare i calciatori nerazzurri. Si legge su msn.com

atletico madrid inter golAtletico Madrid-Inter, scoppia la polemica: nerazzurri infuriati! - Inter: a far infuriare i nerazzurri è stato il gol dei padroni di casa. Lo riporta spaziointer.it

atletico madrid inter golAtletico Madrid-Inter di Champions League, la diretta: gol di Alvarez assegnato dopo una lunga review Live 1-0 - La leggo come l'ammirazione per una società che conosce bene e che è all'avanguardia in Europa. Lo riporta corriere.it

