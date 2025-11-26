Atletico Madrid-Inter | finale intenso può succedere di tutto Quattro minuti di recupero | Live 1-1
Champions League, la squadra di Chivu, a punteggio pieno, a caccia di un risultato utile contro la formazione di Simeone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'Atletico Madrid passa in vantaggio sull'Inter con Julian Alvarez, dopo una lunga revisione al VAR per un ipotetico tocco di mano di Alex Baena Noi ancora non riusciamo a capire se la tocchi con la mano o no #AtleticoInter #ChampionsLeague - facebook.com Vai su Facebook
#AtleticoMadrid 2-1 #Inter : Gimenez #AtletiInter #AtleticoMadridInter #Calcio #UCL Vai su X
Diretta/ Atletico Madrid Inter Primavera (risultato finale 4-1): poker spagnolo (Youth League 2025) - Diretta Atletico Madrid Inter Primavera streaming video tv: qualificazione in palio nella quinta giornata di Youth League, le due squadre stanno bene. ilsussidiario.net scrive
Atletico Madrid-Inter, diretta Champions League: pareggia Zielinski, risultato in tempo reale - I nerazzurri di Chivu fanno visita ai colchoneros nel quinto turno della fase campionato. Come scrive tuttosport.com
Youth League, Atletico Madrid-Inter 4-1 risultato finale: non basta il cuore, primo ko europeo - Quinta gara europea per i nerazzurri di Carbone, in campo alle 16: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... Secondo msn.com